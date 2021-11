1 Am Mittwochabend floß aus vielen Steckdosen im Süden und Osten Stuttgarts zeitweise kein Strom mehr. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

In Teilen der Stuttgarter Bezirke Ost und Süd saßen viele Menschen am Mittwochabend im Dunkeln. Die Stuttgart Netze sprachen von etwa 2500 betroffenen Personen.















Link kopiert

Stuttgart - Wegen eines Stromausfalls saßen am Mittwochabend einige Zeit viele Haushalte in Teilen des Stuttgarter Ostens und Südens zuhause im Dunkeln. „Hier ist es zappenduster“, meldete sich Vladimir Dragnic, der in dem betroffenen Bereich im Süden lebt und währenddessen nicht nur ohne Licht auskommen musste.

Die Stuttgart Netze, eine Tochter der Stuttgarter Stadtwerke, bestätigten den Ausfall. „Seit 17.29 Uhr“ liege eine Meldung über die Störung vor, sagte ein Sprecher. Es handle sich um ein Problem im Mittelspannungsnetz, betroffen seien von dem Vorfall neun Umspannstationen. Dies habe wiederum Folgen für fünf sogenannte Kundenstationen, wobei es sich um Großverbraucher wie Gewerbe- und Industriebetriebe handle, sowie um Haushalte in den Bereichen der Gänsheide und Gablenberg im Stuttgarter Osten und in angrenzenden Stadtteilen des Bezirks Süd. Betroffen seien in diesem Fall etwa 2500 Personen, sagte der Sprecher.

Kabelfehler durch altes Material

Die Ursache habe man noch nicht identifiziert, erklärte der Sprecher zum Zeitpunkt der Anfrage. Häufig würden solche Stromausfälle aber durch „Kabelfehler“ ausgelöst, die wegen des Alters der Materialien zu Kurzschlüssen führten. Dadurch seien die Umspannstationen für eine gewisse Zeit „spannungsfrei“.

In der Regel ließen sich die Probleme aber in einer bis eineinhalb Stunden beheben, indem die betroffenen Stationen „über Umwege von der anderen Richtung her versorgt werden“, so der Sprecher. „Wir sind mit Hochdruck an diesen Umschaltarbeiten.“ Tatsächlich kamen die Techniker flott voran. Schon „Nach 48 Minuten, um 18.18 Uhr, waren alle Kunden wieder versorgt“, meldete der Sprecher. Und auch die angenommene Ursache erwies sich als richtig: „Die Ursache war ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel.“