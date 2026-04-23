Die Toten Hosen veröffentlichen Ende Mai ihr letztes reguläres Studioalbum "Trink aus, wir müssen gehen!". Wenige Tage zuvor erscheint eine Dokumentation zur Entstehung der Platte, die im Ersten, in der ARD-Mediathek und in ausgewählten Kinos zu sehen sein wird.
In Kürze endet eine Ära: Die Toten Hosen werden am 29. Mai ihr letztes reguläres Studioalbum veröffentlichen. Gut eine Woche zuvor zeigt das Erste eine 90-minütige Dokumentation über die Band und die Entstehung der Platte. Es wird eine "Doku über Die Toten Hosen und ihr finales Studio-Kapitel" sein, wie die ARD in einer Pressemitteilung schreibt.