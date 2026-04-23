Die Toten Hosen veröffentlichen Ende Mai ihr letztes reguläres Studioalbum "Trink aus, wir müssen gehen!". Wenige Tage zuvor erscheint eine Dokumentation zur Entstehung der Platte, die im Ersten, in der ARD-Mediathek und in ausgewählten Kinos zu sehen sein wird.

In Kürze endet eine Ära: Die Toten Hosen werden am 29. Mai ihr letztes reguläres Studioalbum veröffentlichen. Gut eine Woche zuvor zeigt das Erste eine 90-minütige Dokumentation über die Band und die Entstehung der Platte. Es wird eine "Doku über Die Toten Hosen und ihr finales Studio-Kapitel" sein, wie die ARD in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Hosen, eine der erfolgreichsten deutschen Bands, haben sich demnach "über Monate als Männer-WG in einer Art Jugendherberge" einquartiert, um das Album zu produzieren. Der Regisseur Eric Friedler habe die Gruppe für den Film über zwei Jahre lang begleitet. Versprochen wird ein "ungeschminktes Porträt" unter dem Titel "Die Toten Hosen - Das letzte Album", das am 23. Mai um 23:25 Uhr ausgestrahlt werden soll. Schon drei Tage zuvor, ab dem 20. Mai, ist die Doku in der ARD-Mediathek abrufbar. Außerdem wird der Film bereits am 19. Mai in ausgewählten Kinos in Deutschland gezeigt.

"Wie man was mit Würde zu Ende bringt"

"Die Vorstellung, das ist das letzte Mal, dass wir ein Album machen, das ist schon etwas Besonderes", wird Bassist Andi (63) in der Mitteilung zitiert. "Es ist ein Prozess des endlosen Ausprobierens", erläutert Gitarrist Breiti (62). "Man kann auch auf nichts aufbauen oder zurückgreifen, weil mit jeder Idee, jedem Lied fängt man wieder bei Null an und es war schon immer so, dass wir uns selber überlisten mussten, um eine Atmosphäre zu schaffen, wo man möglichst gut an Ideen kommt." Gitarrist Kuddel (61) sei nicht glücklich darüber, dass es das letzte Studioalbum sein soll: "Ich hätte mich nicht so entschieden." Sänger Campino (63) habe derweil sinniert: "Vielleicht brennt es in mir am meisten, diese Frage, wie man was mit Würde zu Ende bringt."

Anfang März hatten Die Toten Hosen verkündet, dass Ende Mai ein neues aber letztes Album erscheinen soll. "Neun Jahre nach 'Laune der Natur' veröffentlichen wir endlich wieder einen Longplayer mit neuen Songs!", schrieb die Band auf ihrem Instagram-Kanal. "Mit 'Trink aus, wir müssen gehen!' + Bonusalbum 'Alles muss raus!' schließt sich so fast 45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen 1982 ein Kreis: Es wird unser letztes reguläres Studioalbum." Dieses zusätzliche Album soll laut der Gruppe ein "Geschenk" an die Band und die Fans sein. Darauf enthalten sind demnach 25 Lieder, die "mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind", eingespielt wurden.