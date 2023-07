Bluttat in Rot am See mit sechs Toten

Nach der Bluttat mit sechs Toten in Rot am See ist die Gemeinde im Schockzustand. Viele Anwohner kannten sowohl den Täter als auch die Familienmitglieder, die gestorben sind. Der Täter sagt noch immer nichts.









Rot am See - Um 12.48 Uhr geht ein Anruf bei der Polizei ein. Ein junger Mann aus Rot am See ist dran. Er sagt, er habe mehrere Menschen erschossen. Die Beamten halten ihn in der Leitung. Neun Minuten später erreichen die Beamten die Bahnhofstraße in dem Ort. Der Anrufer wartet vor dem Haus, einem zweistöckigen Sandsteingebäude. Er lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Hinter dem Haus liegen vier Leichen, im Gebäude zwei weitere – und eine halb automatische Kurzwaffe, neun Millimeter.