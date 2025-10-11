Baden-Württemberg: Vater soll Tochter getötet haben - Polizei schießt ihn an

1 Die Polizei feuerte durch ein Fenster einen Schuss auf den Mann ab. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Familienstreit eskaliert: Ein 58-Jähriger dringt den Angaben nach ins Haus seiner Ex-Frau ein, sperrt sie und den Sohn aus und nimmt die Tochter in seine Gewalt. Mit tödlichen Folgen.











Bei einem Familienstreit südlich von Freiburg soll ein Mann seine Tochter getötet haben. Der 58-Jährige soll gegen den Willen seiner Ex-Frau in deren Haus gelangt sein, die Frau und den Sohn ausgesperrt und die gemeinsame Tochter in seine Gewalt gebracht haben, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten.