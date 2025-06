1 Wurst-Hunger an der Tankstelle Foto: Jan-Peter Kasper/dpa/Jan-Peter Kasper

Ein Mann fährt betrunken durch die Nacht. Entdeckt und erwischt wird er wegen einer Heißhunger-Attacke.











Weil er sich lallend eine Bockwurst bestellt hat, konnte die Polizei in der Nacht einen betrunkenen Autofahrer stellen. Der 46 Jahre alte Fahrer habe sich an einer Tankstelle in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) eine Stärkung geholt.