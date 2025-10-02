Die Stadt Marbach (Kreis Ludwigsburg) hatte mit einem Eilantrag Erfolg. Der Regionalplan ist damit ausgesetzt und die Grundlage für einen größeren Steinbruch im Stadtteil weg.
Mit einem kleinen Paukenschlag endete am Donnerstagnachmittag die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik in Marbach. Unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab der Bauamtsleiter Dieter Wanner bekannt, dass die Stadt im Kampf gegen die Erweiterung des Steinbruchs im Ortsteil Rielingshausen einen wichtigen Etappenerfolg feiern kann. „Das Eilverfahren beim Verwaltungsgerichtshof ist zu unseren Gunsten entschieden worden“, verkündete Wanner. Die Nachricht sei ihm vor wenigen Stunden übermittelt worden.