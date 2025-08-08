Eike Immel – muss er in Haft?

Ex-Fußballprofi Eike Immel musste sich wegen Betrugs in 107 Fällen vor Gericht verantworten. Jetzt fiel das vorläufige Urteil in dem Prozess.
Nach Angaben seines Anwalts wurde der ehemalige Bundesliga- und Nationaltorhüter Eike Immel (1986-1995 beim VfB Stuttgart) wegen Betrugs in 107 Fällen verurteilt. Das Amtsgericht Marburg verhängte eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten gegen den Keeper der VfB-Meistermannschaft von 1992, wie sein Anwalt Turgay Schmidt bestätigte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.