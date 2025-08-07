Eike Immel : Betrug in 107 Fällen: Ex-Torhüter verurteilt

In einem Prozess gegen Eike Immel ist der ehemalige Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft laut Medienberichten zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden.
Der ehemalige Fußballprofi Eike Immel (64) muss in Haft. Laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung ist der Ex-Sportler, dem Betrug in 107 Fällen vorgeworfen wurde, zu einer Strafe in Höhe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Auch die "Oberhessische Presse" berichtet, dass das Marburger Amtsgericht Immel zu einer entsprechenden Freiheitsstrafe verurteilt hat.