Eigentum der Deutschen?: Boris Becker hat mit Deutschland abgeschlossen

Boris Becker hat sich von seiner Heimat distanziert. In einem neuen Interview erklärt die Tennis-Legende, warum sie sich ein Leben in Deutschland kaum noch vorstellen kann.

Boris Becker (58) hat keinerlei Ambitionen, jemals nach Deutschland zurückzukehren. Der dreimalige Wimbledon-Sieger lebt inzwischen mit Ehefrau Lilian (36) und der gemeinsamen Tochter Zoe (sieben Monate) in Mailand - ein Leben in seiner Heimat kann er sich kaum noch vorstellen. Im Interview mit dem britischen "Daily Telegraph" findet der frühere Tennis-Star ungewöhnlich deutliche Worte über das Verhältnis zu seinen Landsleuten: "Die Deutschen halten mich, mit allem Respekt, für ihr Eigentum."

Becker wurde 1985 mit 17 Jahren jüngster Wimbledon-Champion der Geschichte und über Nacht zum Weltstar. Genau dieser frühe Ruhm wirkt bis heute nach - und belastet offenbar seine Beziehung zu Deutschland. "Es ist, als würden sie mich besitzen und sogar den 17-Jährigen. Deshalb hat der 58-Jährige eigentlich kein Recht zu leben, eine Meinung zu haben, anderer Meinung zu sein oder Nein zu sagen."

Mailand ist die neue Heimat

In Italien erlebe er das Gegenteil. Dort fühle er sich weniger beobachtet und freier in seinem Alltag: "In Italien bin ich nicht Eigentum des Landes. Die Menschen mögen mich, sie kennen mich und ich hoffe, dass sie mich respektieren. Das macht mein tägliches Leben viel einfacher."

Der Weg nach Mailand führte über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens. Jahrelang lebte Becker in Großbritannien und lernte dort auch seine heutige, dritte Ehefrau kennen. 2022 wurde er dort zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Nach rund acht Monaten kam er frei und wurde nach Deutschland abgeschoben.

Veränderungen nach der Haftstrafe

Besonders die Zeit nach der Entlassung habe ihm gezeigt, auf wen er sich wirklich verlassen könne. "Ich würde sagen, dass 90 Prozent meines früheren Freundeskreises verschwunden sind. Wahrscheinlich sogar 95 Prozent", sagte Becker in dem Interview. Heute begegne er Kontaktversuchen mit Vorsicht. Suchten frühere Weggefährten wieder seine Nähe, schlage innerhalb der Familie ein "Warnsystem" an.

Boris Becker ist entschlossen, sein Familienglück für nichts und niemanden mehr zu risikieren. "Ich werde das Leben, das wir heute führen, nicht noch einmal für weitere Fehler aufs Spiel setzen", betonte er. "Man muss sich immer bewusst sein, dass irgendwo jemand lauert, der versucht, einen wieder zu Fall zu bringen. Das gehört dazu, wenn man in meiner Position ist. Jetzt kommt niemand mehr durch."