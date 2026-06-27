Eigentum der Deutschen?: Boris Becker hat mit Deutschland abgeschlossen

Boris Becker hat sich von seiner Heimat distanziert. In einem neuen Interview erklärt die Tennis-Legende, warum sie sich ein Leben in Deutschland kaum noch vorstellen kann.
Boris Becker (58) hat keinerlei Ambitionen, jemals nach Deutschland zurückzukehren. Der dreimalige Wimbledon-Sieger lebt inzwischen mit Ehefrau Lilian (36) und der gemeinsamen Tochter Zoe (sieben Monate) in Mailand - ein Leben in seiner Heimat kann er sich kaum noch vorstellen. Im Interview mit dem britischen "Daily Telegraph" findet der frühere Tennis-Star ungewöhnlich deutliche Worte über das Verhältnis zu seinen Landsleuten: "Die Deutschen halten mich, mit allem Respekt, für ihr Eigentum."