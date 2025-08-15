Eigentümerverein will Daten: Haus und Grund fordert Lösung für Bagatell-Grundsteuer

Ab welcher Summe ist der Aufwand für die Grundsteuer in Stuttgart höher als der Ertrag? Den Eigentümerverein interessiert nicht nur diese, sondern noch eine zweite Zahl brennend.
Das Finanzministerium des Landes hat den Kommunen mit Verweis auf das Landessteuergesetz und die Abgabenordnung freie Hand für den Verzicht auf kleinere Grundsteuerbeträge gegeben. Wenn die Steuer weniger als zehn oder sogar 25 Euro einbringe und der dafür in den Amtsstuben betriebene Aufwand höher liege, sei die Rechnungsstellung nicht wirtschaftlich. In diesem Fall könne auf das Geld verzichtet werden. Die Stadt will den Ball nicht aufnehmen. Sie beruft sich auf eine Auskunft des Städtetages und sagt, es gebe zu der Diskussion über Bagatellbeträge „kein abschließendes Ergebnis“. Das erzürnt den Eigentümerverein Haus und Grund Stuttgart. Er vertritt 24 000 Mitglieder mit 120 000 Immobilieneinheiten.