Eigentümer gehen in Rente: Bürofachhandel Max Mayer in Winnenden sucht Nachfolger – „100 werd’ ich nicht!“

1 Max und Elsbeth Mayer betreiben ihr Bürofachgeschäft seit 38 Jahren. Foto: Gottfried Stoppel

Das Bürofachgeschäft Max Mayer ist ein Winnender Urgestein. Seit 38 Jahren verkaufen die Eigentümer Max und Elsbeth Mayer dort Schreibwaren und Bürobedarf, auch ein Copyshop ist dabei. Nun steht das Ehepaar vor der Rente. Und jetzt?











In Reih’ und Glied stehen die Füllfederhalter in der Vitrine. Die Stabilos sind nach Farbe sortiert, die Klebestifte perfekt aufgereiht, die großen links, die kleinen rechts. Auch der kleine Ausstellungsbereich am Eingang folgt einem Farbschema. Die Glückwunschkarten passen zu den Geschenktüten, passen zu den Dekoboxen. „Ich bin ein Mensch, der Ordnung liebt“, sagt die Betreiberin Elsbeth Mayer und lacht. „Das überträgt sich auf den Laden.“ Ansprechende Produkte auszusuchen, sich zu überlegen, was zusammenpasst und wie man sie am besten präsentieren kann, das sei ihr Steckenpferd.