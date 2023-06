Regisseur Simon Verhoeven (51) hat Anfang Juni in Wien geheiratet. Das berichtet die Zeitschrift "Bunte" in ihrer neuen Ausgabe. Mit Nina-Anais Nun (42) ist er bereits seit mehr als 20 Jahren verbunden, das Paar hat zwei Söhne. Sie hat nun seinen Nachnamen angenommen.

"Ich hatte das ja eigentlich nie vor"

Wie der Sohn von Schauspielerin Senta Berger (50) der Zeitschrift im Interview verriet, war es eine Hochzeit im engsten Kreis. "Nur unsere Eltern waren dabei, mein Bruder Luca mit seiner Frau und ihren Kindern und Ninas Cousine mit deren Familie." Ursprünglich gehörte eine Heirat nicht zu Verhoevens Lebenszielen: "Ich hatte das ja eigentlich nie vor. Aber als ich im Sommer 50 wurde, habe ich über vieles nachgedacht und eine große Dankbarkeit empfunden." Bei dreimonatigen Dreharbeiten in Südafrika habe er seine Familie zudem so sehr vermisst wie nie zuvor. "Da wusste ich, es ist jetzt einfach Zeit." Den Antrag machte er mit einem Verlobungsring unter dem Weihnachtsbaum.

"Meine Mutter hat, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch mal heirate", sagte Verhoeven. Senta Berger ist seit 57 Jahren mit dem Filmproduzenten Michael Verhoeven (84) verheiratet. Die beiden feierten ihre Hochzeit bereits drei Jahre nach ihrem Kennenlernen. Ihr ältester Sohn ließ sich wesentlich mehr Zeit. Deshalb seien seine Eltern "tatsächlich überrascht" gewesen, dass er jetzt doch noch den Bund der Ehe schließe.

Wien ist ihre Lieblingsstadt

Die standesamtliche Trauung fand in der ersten Juniwoche in Wien statt. Für die österreichische Hauptstadt hatte sich das Paar ganz bewusst entschieden. Sie fänden dort "so ziemlich alles spannend und romantisch", erzählte Verhoeven. Er hat viele Verbindungen zur Lieblingsstadt des Paares: Seine Mutter ist gebürtige Wienerin, er wuchs dort teilweise auf und besitzt inzwischen auch eine Wohnung in Wien. Dort verbringe er mit seiner Frau und den beiden Söhnen David und Jonah oft die Ferien.