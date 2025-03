Eigentlich sollte das Hochdorfer Haus abgerissen werden: Warum ein junges Paar seine Wohnung im alten Bauernhaus liebt

Soziales Engagement bei der Fasnet Neuhausen Närrisches Prinzenpaar spendet für todkranke Kinder

Mehr als 13 000 Euro haben Christiane I. und Martin I., das närrische Prinzenpaar in Neuhausen, während der Fasnetskampagne für das Kinderhospiz in Stuttgart gesammelt. Ihr Einsatz kam bei närrischen Events im ganzen Land gut an.