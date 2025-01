Eigentlich für den 14. Januar geplant: Beyoncé verschiebt Ankündigung wegen Waldbränden in Los Angeles

1 Beyoncé hat eine für heute geplante Bekanntmachung verschoben. Foto: Trish Badger/imageSPACE/Sipa USA

Beyoncé wollte am 14. Januar eigentlich eine Überraschung ankündigen. Aufgrund der Feuerkatastrophe in Los Angeles verschiebt die Sängerin die Bekanntgabe nun.











Link kopiert



Eine Welttournee? Ein neues Album? Musikikone Beyoncé (43) hatte am ersten Weihnachtsfeiertag angedeutet, dass ihre Fans im Januar eine Überraschung erwarten dürfen. In einem Video auf Instagram, das die Sängerin auf einem Pferd zeigte, wurde am Ende groß das Datum 14. Januar 2025 eingeblendet. Dieser Tag ist gekommen - eine Ankündigung wird es vorerst aber nicht geben.