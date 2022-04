8 Mehr als 55 Musterhäuser können in der Ausstellung Eigenheim & Garten in Fellbach von außen wie innen besichtigt werden. Foto: AE&G Fellbach

Ein eigenes Haus bauen die meisten nur einmal im Leben. Daher soll das neue Heim möglichst perfekt werden. Verlässliche Baupartner sind deshalb wichtig. Hersteller von Fertighäusern bieten „alles aus einer Hand“. In der Ausstellung Eigenheim & Garten in Fellbach können sich Besucher davon überzeugen.















Link kopiert

Stuttgart – Den Traum von den eigenen vier Wänden zu realisieren, ist eine große und wichtige Entscheidung, die die allermeisten Menschen nur einmal in ihrem Leben treffen. Nicht zuletzt aus diesem Grund möchte man sicher sein, ein Höchstmaß an Leistung und Qualität erwarten zu können.

Allein deswegen spricht vieles für ein Fertighaus, denn die Hersteller der Branche bieten Baufamilien den „Service aus einer Hand“. Dadurch reduzieren sich die Ansprechpartner und der Koordinationsaufwand. Dank eines eingespielten, zuverlässigen Teams können ein reibungsloser Ablauf und hohe Produktqualität garantiert werden. Zudem gibt es zahlreiche Qualitätsgemeinschaften innerhalb der Branche, und regelmäßige Güteüberwachungen der verwendeten Materialien und der Fertigung geben die nötige Sicherheit in den entscheidenden Fragen des Hausbaus.

Musterhausausstellung als wichtige Inspirationsquelle

Ein Vorteil der Fertighäuser, der für Bauherren in der Entscheidungsphase beinahe die größte Bedeutung hat, ist der, dass die maßstabsgetreuen Häuser in einer der bundesweiten Musterhausausstellungen vorab besichtigt und genauestens unter die Lupe genommen werden können. Der Marktführer auf diesem Gebiet, die „Ausstellungsgesellschaft Eigenheim & Garten“, ist Betreiber von insgesamt drei Musterhausausstellungen in ganz Deutschland. Eine davon befindet sich in Fellbach bei Stuttgart. Über 55 Musterhäuser von etwa 50 Herstellern können von künftigen Baufamilien inspiziert werden. Alle Häuser sind technisch komplett ausgestattet und möbliert: von der Heizungs-, Sanitär-, und Elektroinstallation, über die Beleuchtung und die Küche bis hin zur gesamten Inneneinrichtung aller Zimmer. Die Häuser können vom Keller bis zum Dachstock besichtigt werden.

Mit Solaranlagen und Wärmepumpen Heizkosten sparen

Vor Ort geben fachkundige Berater Antworten auf Fragen zu Baumaterialien und Verarbeitung. Dabei wird ein weiterer Vorteil der Fertigbauweise ersichtlich: Fertighäuser werden zum überwiegenden Teil in Holzbauweise errichtet und sind damit energieeffizient, nachhaltig und zukunftsorientiert. Die hoch wärmedämmende Gebäudehülle garantiert, dass die im Haus produzierte Wärme zurückgehalten wird und dadurch ein nur sehr geringer Energieaufwand zur Beheizung nötig ist. Mit alternativen intelligenten Heizsystemen wie Wärmepumpen, Solaranlagen und sogar eigenen Windturbinen können zusätzlich teure fossile Brennstoffe eingespart werden.

Fixer Fertigstellungstermin spart Geld und Nerven

Eines der durchschlagendsten Argumente für ein Haus in Fertigbauweise ist aber meistens die Tatsache, dass ein Fertighaus in kürzester Zeit errichtet und zu einem fest vereinbarten Termin bezogen werden kann – der Rohbau eines Fertighauses steht in der Regel nach fünf bis acht Tagen. Möglich ist dies durch die industrielle Vorfertigung der Wand- und Deckenmodule in geschlossenen und daher trockenen Werkshallen. Neben der Vermeidung späterer Bauschäden durch präzise Vorfertigung macht diese „trockene Bauweise“ lange Trocknungszeiten auf der Baustelle überflüssig und verkürzt die Bauzeit erheblich, was den Baufamilien eine langwierige und schwierige Doppelbelastung durch Mietzahlungen und monatliche Tilgung der Baufinanzierung erspart.

Wer handwerklich versiert ist, kann davon profitieren, dass die Fertighaushersteller je nach Wunsch ihre Häuser in verschiedenen Ausbaustufen anbieten. Zusätzliche wichtige Serviceleistungen der Fertighaushersteller sind der garantierte Festpreis, Hilfestellungen in Fragen der Finanzierung und Grundstückssuche und der kostenlose Kundendienst über die Dauer von zwei bis fünf Jahren.

Fertighausausstellung in Fellbach: ein Besuch lohnt sich

Die Ausstellung „Eigenheim & Garten“ in Fellbach ist seit über 50 Jahren das Ziel der Bauinteressenten im „Ländle“, mit immer wieder top aktuellen Musterhäusern. In den letzten drei Jahren wurden insgesamt über 20 neue Häuser eröffnet. Das macht einen Besuch immer wieder lohnenswert. Wer sich vorab informieren möchte, kann auf der Webseite ausgewählte Musterhäuser virtuell besuchen. Zahlreiche Innen- und Außenaufnehmen aller Häuser geben zudem einen Vorgeschmack auf das Ausstellungserlebnis.

Info: Ausstellung „Eigenheim & Garten“, Höhenstraße 21, 70736 Fellbach, Telefon: 0711 / 52 04 94 26, Fax: 0711 / 52 64 72. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Eintritt für Erwachsene drei Euro und für Kinder sowie Studenten und Schwerbehinderte 1,50 Euro.

Hinweis: Trotz Wegfall der Maskenpflicht empfiehlt die Ausstellungsleitung im Eingangsgebäude und in allen Musterhäusern das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.