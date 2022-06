8 Luftaufnahme von Baden-Württembergs größter Hausausstellung in Fellbach. Am Sonntag, 3. Juli, wird mit Besuchern auf dem Gelände das 50-jährige Bestehen gefeiert. Foto: AE&G Fellbach

Stuttgart – Vor mehr als 50 Jahren war die Idee ungewöhnlich: Verleger Ottmar Strebel beschloss 1971 in Fellbach eine Innovation im Marketing-Sektor zu errichten – eine Dauer-Leistungsschau des deutschen Fertigbaus. Das Experiment ist geglückt. Für Insider ist „Stuttgart bei Fellbach“ schon lange das Mekka der Häuslebauer. Am Jubiläumssonntag gibt es für bauinteressierte Familien und solche, die es werden wollen, einen Tag der offenen Tür, unter anderem mit einem kostenfreien Glas Sekt zur Begrüßung, Leckereien aus dem Burger-Truck und Live-Musik der Band „Maximum Live“. Die jüngsten Besucher können ein Insektenhotel aus Holz basteln.

Erfolgsgeschichte mit Vorbild-Charakter

Auf 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche an der Fellbacher Höhenstraße wurde am 12. Juni 1971 mit 26 Musterhäusern der Start für das innovative Projekt gegeben, das sich als wahrer Publikumsmagnet erwies. Informationen aus erster Hand, passende Problemlösungen auf gezielte Fragen und Musterhäuser im originalgetreuen Maßstab zogen bereits im Eröffnungsjahr über 320.000 Besucher an. Mittlerweile ist die Zahl der Musterhäuser auf über 55 gestiegen, und seit der Eröffnung strömten mehr als fünf Millionen Bauinteressierte nach Fellbach, um sich über die neuesten Trends im Hausbau zu informie¬ren – und das nunmehr in der zweiten und dritten Generation.

Auch nach 50 Jahren überzeugt die Fellbacher Ausstellungskonzeption Kunden und Besucher. Andreas Speer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Eigenheim & Garten, erklärt den Erfolg: „Die Musterhäuser in Fellbach sind top aktuell und machen einen Ausstellungsbesuch für Bauinteressenten nach wie vor und immer wieder attraktiv. Allein in den letzten drei Jahren wurden über 20 Musterhäuser ausgetauscht und neu errichtet – mehr als ein Drittel der auf dem Gelände gezeigten Beispielhäuser.“ Die Aktualität betreffe dabei nicht nur die Architektur, sondern auch die enormen Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Bauweise und smarter Haustechnik. Die Fellbacher Hausausstellung mache modernes und wohngesundes Bauen zugänglich und stelle die Vorreiterrolle der Fertigbaubranche auf diesem Gebiet unter Beweis.

Klimafreundliche und zukunftssichere Bauweise

Für Baufamilien wird es immer wichtiger, nachhaltig und energieeffizient zu bauen. Dabei sollte nicht nur der Hausbau selbst, sondern auch das spätere Wohnen so energieeinsparend wie möglich sein. Der moderne Fertigbau punktet nicht nur durch das Baumaterial Holz, sondern auch durch die ausgereiften Produktionsabläufe und Innovationen in der Haustechnik: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, zusätzlich lässt es sich mit weniger Energie verarbeiten, regional anbauen und recyceln als jedes andere Baumaterial. Darüber hinaus speichern die verwendeten Bäume während des Wachstums CO2 und entziehen es damit der Atmosphäre. Die hoch wärmegedämmten Gebäudehüllen der modernen Fertighäuser sind prädestiniert für energiesparendes Wohnen.

Die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften von Holz, gepaart mit intelligenter Konstruktion und maßgenauer Vorfertigung der Bauelemente ergeben ein hohes Energiesparpotenzial. In Kombination mit intelligenten Heizsystemen können Fertighäuser heutzutage sogar mehr als nur sparsam sein. Sie können mehr Energie erzeugen als verbraucht wird und werden damit zu so genannten Plusenergie-Häusern. Plusenergie-Haus bedeutet dabei, dass das Gebäude beispielsweise über eine Photovoltaikanlage oder eine Windturbine mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Man kann den Mehrstrom ins öffentliche Netz einspeisen, aber auch die hauseigene Stromtankstelle fürs Elektroauto ist eine Möglichkeit zur Nutzung. So können Baufamilien sicher sein, dass sie für die Zukunft gewappnet sind und steigende Energiepreise im Idealfall ignorieren können.

Traumhaus finden leicht gemacht

Ein Rundgang über das Fellbacher Ausstellungsgelände zeigt die außergewöhnlich große Bandbreite zeitgemäßer Architektur: modern interpretierte Landhäuser mit Holzfassade, filigrane Holzskelettbauten mit transparenten Glasfronten, eher schlichte Baukörper mit Putzfassade und repräsentative Bauhaus-Villen – alles ist möglich. Dennoch: es sind nur Beispiele für unzählige weitere realisierbare Möglichkeiten.

Die Architekten der Hersteller entwerfen Hausmodelle frei nach den individuellen Wünschen der Bauherren! „Unsere Ausstellung bietet auf vergleichbar kleinem Raum ein sehr breites Spektrum an Bauideen. Bauherrschaften können eins zu eins sehen, welche Dimensionen ein Haus wirklich hat, wie es sich anfühlt, was möglich ist. Viele sind dankbar, wenn sie hier genau das finden, was sie sich vorgestellt haben. Insofern sind die Musterhäuser für viele eine große Hilfe“, sagt Andreas Speer.

Fertighausausstellung in Fellbach: ein Besuch lohnt sich

Die Ausstellung „Eigenheim & Garten“ in Fellbach ist seit über 50 Jahren das Ziel der Bauinteressenten im „Ländle“, mit immer wieder top aktuellen Musterhäusern. In den letzten drei Jahren wurden insgesamt über 20 neue Häuser eröffnet. Das macht einen Besuch immer wieder lohnenswert. Wer sich vorab informieren möchte, kann auf der Webseite ausgewählte Musterhäuser virtuell besuchen. Zahlreiche Innen- und Außenaufnehmen aller Häuser geben zudem einen Vorgeschmack auf das Ausstellungserlebnis.

Info: Ausstellung „Eigenheim & Garten“, Höhenstraße 21, 70736 Fellbach, Telefon: 0711 / 52 04 94 26, Fax: 0711 / 52 64 72. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag und Dienstag ist Ruhetag. Eintritt für Erwachsene drei Euro und für Kinder sowie Studenten und Schwerbehinderte 1,50 Euro.

Hinweis: Trotz Wegfall der Maskenpflicht empfiehlt die Ausstellungsleitung im Eingangsgebäude und in allen Musterhäusern das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.