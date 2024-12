Eigene Show und ESC-Vorentscheid: Letzte Show am Samstag: So geht es für Stefan Raab 2025 weiter

Hinter Stefan Raab (58) liegt ein aufregendes Jahr. Für RTL boxte der "TV total"-Erfinder bekanntermaßen nicht nur gegen Dauerrivalin Regina Halmich (48) und feierte damit sein TV-Comeback, sondern startete auf dem Streamingservice RTL+ auch seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". Doch wie geht es für den Moderator im kommenden Jahr weiter?

Live-Show am Samstag

Bevor sich Raab in seine Winterpause zurückzieht und das Jahr ausklingen lässt, wird er am kommenden Samstag (21. Dezember) eine weitere neue Show an den Start bringen: RTL zeigt "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" live um 20:15 Uhr. Raab und "LOL"-Gastgeber Michael Bully Herbig (56) werden darin im Duo antreten. Gegner wird ein Kandidat oder eine Kandidatin sein, der oder die sich am Anfang der Show gegen drei Konkurrenten durchgesetzt hat.

Es winkt ein Preisgeld von 250.000 Euro für den Spieler oder die Spielerin, angesetzt sind 12 Runden mit "spektakulären Außenspielen, kniffeligen Quizrunden über außergewöhnliche Geschicklichkeitscompetitions". Wie in vielen anderen Raab-Formaten auch wird Elton (53) als Spielleiter in der Show fungieren. Den Wettstreit kommentieren wird traditionsgemäß Frank Buschmann (60). Aus der Ankündigung zur Show geht auch hervor, dass offenbar weitere Ausgaben geplant sind: "Sollte das Dreamteam Stefan & Bully triumphieren, bleibt das Geld im Pott und in der nächsten Ausgabe wird um 500.000 Euro gespielt."

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Ab Februar geht es dann mit Stefan Raabs Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (immer mittwochs um 20:10 auf RTL+) weiter. "Wir sehen uns am 12. Februar wieder", kündigte er in seiner letzten Sendung vom 18. Dezember an. Im Ticket-Bereich für die Raab-Entertainment-Shows sind bisher sechs Aufzeichnungstermine in den EMG Studios in Hürth aufgeführt (11., 18. und 25. Februar 2025 sowie 4., 11. und 18. März 2025).

In der Show tritt Stefan Raab selbst gegen Kandidaten an, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen. Dafür müssen sie sich in verschiedenen Quiz- und Duell-Runden gegen Raab durchsetzen. Als Spielleiter fungierten bereits wechselnde Promis. Als eine Mischung aus "Schlag den Raab" und "TV total" bringt Raab in seiner neuen Show auch seine gewohnten Stand-up-Momente mit ins Studio.

Der nächste große Raab-Coup soll ebenfalls im Frühjahr erfolgen. Der ESC erfahrene Moderator und Musiker hat sich mit ARD und RTL zusammengetan und wird den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" auf die Beine stellen. Drei Primetime-Live-Shows zeigt RTL am 14., 15. und 22. Februar. Darin soll Raab und seine Jury aus 24 Acts die besten auswählen. Mehrere Gesangsrunden und Song-Disziplinen sollen auf die Bewerberinnen und Bewerber warten.

Im großen Live-Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird. 3.281 Künstlerinnen, Künstler und Bands haben sich für die Shows beworben.

Raab-Fans können sich sicherlich auf weitere Projekte und Shows des Entertainment-Urgesteins freuen: Der Moderator gab noch im Ring seines Comeback-Boxkampfs bekannt, dass er ab sofort wieder Shows machen werde. Er habe mit RTL einen Fünf-Jahresvertrag vereinbart, der neben seiner wöchentlichen Show auch große TV-Events umfasse.