Eigene Konten erst ab 16 Jahren: Kritik aus Bayern an Australiens Social-Media-Verbot

Wer unter 16 Jahre jung ist, darf keinen Account mehr in sozialen Netzwerken haben. Dieses Gesetz soll in Australien in Kraft treten. Das ruft Kritik hervor, auch aus Deutschland.
Bayerns Digitalminister Fabian Mehring lehnt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren nach australischem Vorbild für Europa kategorisch ab. „Es ist geradezu spektakulär bis absurd, dass ausgerechnet Teile der Boomer-Generation den Digital Natives das Internet verbieten wollen. Die Augen zu verschließen und mit Verboten zu reagieren, löst kein Problem“, sagte der Freie-Wähler-Politiker in München.