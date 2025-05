Eigene Kleidung vor Gericht erlaubt: Prozess ab Montag: Sean Combs lehnt Deal mit Staatsanwaltschaft ab

1 Sean "Diddy" Combs will den Prozess. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Javier Rojas

Der gefallene Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs hat ein Last-Minute-Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Bei einer Anhörung in New York bestätigte er persönlich seine Entscheidung, den Prozess kommende Woche beginnen zu lassen.











Sean "Diddy" Combs hat ein Last-Minute-Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt, das ihm im Fall einer Verurteilung eine geringere Haftstrafe eingebracht hätte. Bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem Bundesgericht in New York bestätigte der 55-jährige Musikmogul persönlich seine Entscheidung. "Ja, das habe ich, Euer Ehren", antwortete Combs auf die Frage des Richters Arun Subramanian, ob er das Angebot abgelehnt habe.