Eigene Entscheidung: Hulk Hogan: Tochter Brooke verzichtet offenbar auf Erbe

Hulk Hogans (1952-2025) Tochter Brooke (37) soll kein Interesse am Erbe ihres berühmten Vaters haben. Laut Insidern von "TMZ" bat sie bereits 2023 seinen Finanzverwalter darum, sie aus dem Testament der Wrestling-Ikone zu streichen. Der angebliche Grund: Sie soll dem Umfeld ihres Vaters misstraut haben und wollte nicht in einen potenziellen Erbschaftsstreit verwickelt werden.

Demzufolge wollte sie ihren Vater schützen - vor Menschen, von denen sie glaubte, sie würden ihn ausnutzen. Über Jahre hinweg sollen deswegen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen entstanden sein. Schließlich entschied sich Brooke, sich aus dem Testament entfernen zu lassen. Dennoch soll sie etwas Geld aus einer kleinen Lebensversicherung erhalten, bei der sie als Begünstigte eingetragen ist. Der Betrag soll der College-Ausbildung ihrer Kinder zugute kommen.

Entfremdung von ihrem Vater

Mit Hulk Hogan hatte sie zuletzt ein entfremdetes Verhältnis. Darüber schrieb sie kurz nach seinem Tod in einem Instagram-Post, in dem sie an ihren verstorbenen Vater erinnerte. Zwischen ihnen habe es nie den einen großen Streit gegeben. Stattdessen habe "eine Reihe privater Telefonate, die niemand jemals hören, kennen oder verstehen wird", zu ihrer Entfremdung geführt. Wegen seiner gesundheitlichen Probleme seien sie und Ehemann Steven Oleksy (39) sogar nach Florida gezogen, um ihm näher sein zu können.

Bei 25 Operationen habe sie ihn unterstützt - dann habe Hogan sie plötzlich nicht mehr an seiner Seite haben wollen. "Es war, als gäbe es ein Kraftfeld um ihn herum, das ich nicht durchdringen konnte", erklärte sie. Schließlich entfernte sie sich von ihm. "In den letzten zwei Jahren musste ich Abstand nehmen, um mein Herz zu schützen", erklärte sie in ihrem Beitrag. Ihr Ehemann habe dennoch ohne ihr Wissen Kontakt mit ihm gehalten.

Trotz des Bruchs mit ihrem Vater erklärte sie auch, wie sehr sie sich ihm verbunden fühlte. "Seine Umarmungen waren mein Zuhause", trauerte sie in dem Instagram-Beitrag.