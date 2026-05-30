2026 reicht ein einziger Spritzer Parfum nicht mehr aus. Der neue Duft-Trend lautet: Layern, Mischen, Experimentieren. Parfum-Layering ist aktuell so angesagt wie nie. So gelingt Anfängerinnen der eigene Signature-Duft.
Den Duftflakon aus dem Regal holen, die Handgelenke mit dem Lieblingsparfüm bestäuben, fertig. Das reicht 2026 nicht mehr aus. Immer mehr Menschen setzen auf Parfum-Layering und kombinieren mehrere Düfte miteinander, um eine ganz persönliche Komposition zu kreieren. Doch wie gelingt dieser Fragrance-Layering-Trend auch für Anfängerinnen?