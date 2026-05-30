2026 reicht ein einziger Spritzer Parfum nicht mehr aus. Der neue Duft-Trend lautet: Layern, Mischen, Experimentieren. Parfum-Layering ist aktuell so angesagt wie nie. So gelingt Anfängerinnen der eigene Signature-Duft.

Den Duftflakon aus dem Regal holen, die Handgelenke mit dem Lieblingsparfüm bestäuben, fertig. Das reicht 2026 nicht mehr aus. Immer mehr Menschen setzen auf Parfum-Layering und kombinieren mehrere Düfte miteinander, um eine ganz persönliche Komposition zu kreieren. Doch wie gelingt dieser Fragrance-Layering-Trend auch für Anfängerinnen?

Was bedeutet Parfum-Layering? Parfum-Layering bezeichnet das Übereinanderschichten oder zeitversetzte Auftragen mehrerer Düfte. Das Ziel ist es, eine ganz persönliche Duft-Komposition zu kreieren. Dabei geht es aber nicht nur darum, zwei Parfums übereinander zu sprühen. Das Layering beginnt bereits unter der Dusche: Eine zart duftende Bodylotion als erste Schicht, gefolgt vom Eau de Parfum. Schon durch diese einfache Beauty-Routine entsteht ein vielschichtiger, anhaltender Duft, der für mehr Komplexität sorgt.

Manche Parfum-Marken haben diesen Trend bereits erkannt und bieten komplette Produkt-Familien rund ums Layering an: ein Duftöl als samtweiche Basis, ein Eau de Parfum zur Intensivierung und ein Body-Spray zum Auffrischen unterwegs.

Die Faustregel zum Duft-Layering

Für alle, die gerade erst mit dem Layering starten: Es gibt eine kleine Faustregel, an der man sich gut orientieren kann. Schwere Düfte wie Oud, Moschus, Amber, Vanille werden zuerst aufgetragen, damit sie die leichteren Noten wie Zitrus oder florale Komponenten nicht überdecken. Eine mögliche Kombination wäre zum Beispiel einen wärmeren, holzigen Duft auf die Handgelenke aufzutragen und einen frischeren, blumigeren Duft auf die Halspartie.

Damit Duft-Layering gekonnt wirkt

Beim Layering harmonieren Düfte aus verwandten Duftfamilien besonders gut. Man kann zum Beispiel florale und pudrige Duftnoten oder holzige und orientalische Nuancen gut kombinieren. Wer experimentierfreudig ist, darf aber auch mutiger sein und kontrastreicheres Layering mit scheinbar gegensätzlichen Duftnoten wagen.

Das Schönste am Parfum-Layering ist, dass es keine starren Regeln gibt, die man unbedingt befolgen muss. Genau das macht es so zutiefst persönlich. Mini-Flacons und Discovery Sets, die 2026 einen regelrechten Boom erleben, machen es im Moment leichter denn je, verschiedene Kombinationen eigenständig ohne großes Investment auszuprobieren.

Duft-Layering in drei einfachen Schritten

Schritt eins legt die Basis: Nach dem Duschen eine leicht duftende Bodylotion oder ein Duftöl auftragen. Die noch leicht feuchte Haut bindet Düfte besser und lässt sie länger halten.

Schritt zwei sorgt für ein komplexes Dufterlebnis: Den schwereren Duft zuerst auf die Puls-Punkte wie Handgelenke oder Ellenbeugen geben. Den leichteren Duft anschließend auf Hals und Dekolleté sprühen.

Schritt drei lädt ein zum Experimentieren und Verfeinern: Kein Duft-Layering gelingt beim ersten Versuch perfekt. Probieren, kombinieren und entdecken ist die Devise, damit der persönliche Signaturduft nach und nach zum Vorschein kommt.