Es ist bereits fünf Monate her, aber erst jetzt kann Miley Cyrus (32) darüber sprechen. Die "Flowers"-Chartstürmerin hatte einen "unerträglichen" Eierstockzysten-Riss während einer Veranstaltung, die sie moderierte.

Die Ovarialzyste platzte während der Neujahrs-Veranstaltung ihrer "Miley's New Year's Eve Party" an der Seite ihrer Patentante Dolly Parton (79). "Ich hatte ein ziemlich traumatisches Erlebnis bei einer Show", offenbarte sie sich in der "The Zane Lowe Show" auf Apple Music am 21. Mai. "Ich hatte einen medizinischen Notfall. Ich hatte eine geplatzte Eierstockzyste. Wir wussten nicht genau, was los war, also haben wir weiter gemacht." Ob die Zyste sich im oder am Eierstock befunden hat, erklärt die Sängerin nicht.

Es sei "extrem schmerzhaft" gewesen, doch sie habe die Show zu Ende gebracht. "Aber es war wirklich sehr schwer für mich", erläutert die Musikerin.

Zysten sind flüssigkeitsgefüllte Säcke oder Beutel in einem Eierstock oder auf seiner Oberfläche. Große oder geplatzte Zysten können ernsthafte Symptome verursachen, darunter Beckenschmerzen und Blutungen. Cyrus ist eine von vielen Prominenten, die über ihre Erfahrungen mit Zysten berichtet.

Auch diese Stars leiden unter Ovarialzysten

Hailey Bieber (28) postete erst im April in einer Instagram-Story, dass sie erneut zwei Eierstockzysten habe. Zuletzt litt die Ehefrau von Justin Bieber 2022 unter einer Zyste am Eierstock in der Größe eines Apfels, wie "People" berichtete. Schauspielerin Olivia Culpo (33) teile 2020 ihre Krankengeschichte ebenfalls auf Instagram: "Ich habe mich nicht gut gefühlt. Viele von Ihnen wissen, dass ich Endometriose habe und neulich hatte ich Schmerzen auf meiner rechten Seite. Ging in die Notaufnahme und hallo Eierstockzyste!" Sie bittet ihre Follower damals "People" zufolge sogar um Hilfe: "Hat jemand Schmerzmittel, die er empfiehlt? Oder natürliche Heilmittel, um die Größe der Zyste zu reduzieren?"

Schauspielerin Kate Beckinsale (51) teilte 2019 ein Bild von sich aus dem Krankenhaus. Nachdem eine Zyste geplatzt war, musste sie eingeliefert werden. "Es stellt sich heraus, dass eine gebrochene Eierstockzyste wirklich weh tut und Morphium mich zum Weinen bringt", berichtete sie "People".