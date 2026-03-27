Simon Sperling ist einer der wenigen kommerziellen Hühnerhalter in Stuttgart. Für unsere Grafik schlüsselt er auf, wie sich der Preis für seine Eier auf dem Wochenmarkt zusammensetzt.
Wenn es zu Ostern ein lokal produziertes Ei sein soll, dann hat das in der Großstadt seinen Preis. „Wir betreiben Landwirtschaft in einer der teuersten Gegenden der Welt“, sagt Simon Sperling. Der 38-Jährige gehört zu den wenigen gewerblichen Hühnerhaltern in Stuttgart. Auf dem Guthof Sperling am Rande des Stadtgebiets, zwischen Mühlhausen und Kornwestheim gelegen, tummeln sich rund 2300 Hennen – eine relativ geringe Zahl für einen kommerziellen Hühnerbetrieb.