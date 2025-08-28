Eier werden ausgetauscht: „Tauben-Hotspots“ in Ostfildern – jetzt geht die Stadt einen neuen Weg

Die Zahl der Tauben in Ostfildern soll verringert werden, die Stadtverwaltung hat dazu eine neue Strategie. Warum die illegale Fütterung alles schwieriger macht.
Ostfildern hat ein Taubenproblem. Vor allem in Nellingen und dem Scharnhauser Park beobachte die Stadtverwaltung seit ein paar Jahren größer werdende Taubenpopulationen, sagt Mark Cebulla, Leiter der Abteilung Ordnung, Recht und Verkehr der Stadt Ostfildern. „Es hat sich mittlerweile zu einem dauerhaften Problem entwickelt“, sagt er. Um dem Herr zu werden, hat die Stadt im Juli auf dem Dach des Parkhauses der Technischen Akademie Esslingen im Stadtteil Nellingen zwei Taubenhäuser aufgestellt.