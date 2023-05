Eich-Areal in Stuttgart

5 Der Töpferplatz im neuen Eich-Areal in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Kaum ist das Eich-Areal hinterm Stuttgarter Rathaus eingeweiht, schon geht es mit der Sanierung am Hans-im-Glück-Brunnen weiter. Mit dem bisherigen Verlauf der Saison können die neuen und alten Wirte vor Ort dennoch zufrieden sein.









Stuttgart - Die Stadt und ihre Plätze: Manchmal sind sie nicht mehr als Straßenkreuzungen wie der Österreichische Platz, manchmal nur ein hässlicher Hinterhof wie bislang der Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz. Andere wiederum sind kaum im Sprachgebrauch: Statt „wir treffen uns am Pierre-Pflimlin-Platz“ dürften viele eher sagen „vorm Tatti“. Auch an die Namen Töpferplatz und Eich-Areal, die in unmittelbarer Nähe liegen, wird man sich noch gewöhnen müssen. Beides ist nun symbolisch eingeweiht worden mit der Inbetriebnahme eines Trinkbrunnens.