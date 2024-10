Ehrungen: Bautzen gewinnt Auszeichnung zum Bahnhof des Jahres

Bautzen/Sörup - Vom Sanierungsfall zum Bilderbuchbau: Der Interessenverband Allianz pro Schiene hat den Bahnhof Bautzen zum "Bahnhof des Jahres 2024" gekürt. Die Bahnstation in der sächsischen Senfstadt habe die Jury unter anderem mit ihrer denkmalgerecht sanierten Fassade und den hellen und offenen Innenräumen beeindruckt, teilte der Verband mit.

Gute Abstellmöglichkeiten und kurze Wege

Auf dem neugestalteten Vorplatz seien gute Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Autos geschaffen worden. Lobend hob die Jury auch die kurzen Wege zu den Gleisen hervor. In den Innenräumen und der direkten Umgebung erleichterten ein Loungebereich, ein Café oder ein Modell der historischen Bautzener Altstadt das Warten auf den Zug. "Weitere Sitzgelegenheiten im Gebäude und kostenlose Toiletten komplettieren das Angebot für die Reisenden im Bahnhofsgebäude", hieß es.

Lesen Sie auch

Kritikpunkte gibt es nur wenige: "So fehlt in der Toilette ein Wickelbereich, von dem Reisende mit Kleinkindern profitieren würden", teilte die Allianz weiter mit. Wünschenswert seien außerdem längere Öffnungszeiten des Gebäudes am Wochenende.

Den Angaben zufolge stand der Bautzener Bahnhof noch vor rund zehn Jahren vor dem Verfall. Die Bahnsteige waren lange Zeit nur über den Außenbereich erreichbar, weil das Bahnhofsgebäude aufgrund seines schlechten Zustands gesperrt war.

Beschluss des Kreistags rettet den Bahnhof

Im Jahr 2016 beschloss der Kreistag schließlich, Teile seiner Verwaltung künftig in dem Gebäude unterzubringen. Das führte dazu, dass der bis dahin der Deutschen Bahn gehörende Bahnhof von einem privaten Investor übernommen und zwischen 2017 und 2020 umfassend saniert wurde. "Heute sind im Bahnhof neben dem Reisezentrum und dem Café auch Büros des Landratsamts, wie die Kfz-Zulassungsstelle, und einer Krankenkasse untergebracht", teilte die Allianz pro Schiene mit.

Sonderpreis für Bahnstation Sörup

Neben der Auszeichnung für den Bahnhof Bautzen verteilte der Verband in diesem Jahr einen Sonderpreis an die Bahnstation Sörup in Schleswig-Holstein. "Kleine Bahnhöfe im ländlichen Raum bieten oft nur das Nötigste: Bahnsteig, eine Fahrten-Anzeige für die Reisenden und ein Wartehäuschen", teilte die Jury mit. An dem kleinen Landbahnhof an der Strecke zwischen Kiel und Flensburg sei das anders.

"Hier finden die Reisenden im Bahnhofsgebäude einen kleinen Warteraum und eine Toilette. Außerdem ist am Bahnhof W-Lan verfügbar." Im direkten Umfeld gebe es eine Bäckerei und einen Supermarkt und im Gebäude selbst ein täglich geöffnetes Eiscafé. Das historische Bahnhofsgebäude in der 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde sei dank deren Engagements umfassend saniert worden.

Seit 2004 zeichnet die Allianz pro Schiene jedes Jahr die aus ihrer Sicht besten Bahnhöfe Deutschlands aus. Bewertet wird dabei vor allem das Angebot für die Reisenden: Zuginformationen, Aufenthaltsmöglichkeiten aber auch der Anschluss an andere Verkehrsmittel im Umfeld.