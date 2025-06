David Beckham (50) soll angeblich demnächst zum Ritter geschlagen werden. Der ehemalige Fußballprofi wird laut der Zeitung "The Sun" kommende Woche in der Liste der Personen aufgeführt, die von König Charles III. (76) geehrt werden sollen. Damit würde der 50-Jährige zu Sir David Beckham.

Die Ehrung für den ehemaligen Manchester-United-Star wird britischen Medienberichten zufolge schon seit Langem erwartet. Politiker und Kollegen fordern demnach seit Jahren, dass Beckham, der auch Kapitän der englischen Nationalmannschaft war, diese Anerkennung erhält.

David Beckham ist ein gern gesehener Gast bei den Royals

David Beckham soll darüber hinaus inzwischen eng mit König Charles befreundet sein. Die beiden verbindet unter anderem die Liebe zur Natur und zum Gärtnern. Der ehemalige Sportprofi fungiert seit einem Jahr auch als Botschafter für die King's Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation des Monarchen.

Immer wieder taucht der 50-Jährige mit seiner Ehefrau, Modedesignerin Victoria Beckham (51), auch bei offiziellen Veranstaltungen des Königshauses auf, wie etwa im Dezember bei einem Staatsbankett für den Emir von Katar im Buckingham-Palast.

Queen zeichnete David Beckham als "OBE" aus

Die Beckhams lassen sich ebenfalls immer wieder auf privaten Feiern der Royals sehen. So waren sie unter anderem bei den Hochzeiten von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sowie Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) zu Gast.

2022 machte David Beckham Schlagzeilen, als er zwölf Stunden lang in der Schlange stand, um sich an ihrem Sarg von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) zu verabschieden. Diese hatte ihn 2003 für seine Verdienste für den englischen Fußball mit dem "Order of the British Empire" (OBE) ausgezeichnet. Mit dem Ritterschlag könnte David Beckham nun eine noch höhere Ehre zuteilwerden.