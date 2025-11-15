Ehrung: Recktenwald und Topf sind Para-Sportler des Jahres

Der Nachwuchs glänzt und wird für seine Erfolge belohnt: Bei der Ehrung zum Para-Sportler des Jahres 2025 ist keiner der Gekürten älter als 24 Jahre.
Berlin - Biathletin Johanna Recktenwald, Schwimmer Josia Topf und die U23-Nationalmannschaft der Rollstuhlbasketballer sind die Para-Sportler des Jahres. Zudem erhielt Leichtathletin Jule Roß den Preis als Nachwuchssportlerin des Jahres. Die Wahl erfolgte durch ein Expertengremium sowie rund 12.000 Teilnehmer einer Online-Abstimmung. Die Preisübergabe wird heute (23.00 Uhr/ZDF) im "Aktuellen Sportstudio" übertragen.