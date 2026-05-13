Ehrung für Ehrenamtlerin: Ahrtal, Corona, Gasexplosion - „Messe mich nicht an Auszeichnungen“

Ohne Ehrenamtliche läuft nichts. Gerade im Bevölkerungsschutz. Jana Schulte aus Stuttgart ist ganz besonders engagiert - und dafür jetzt geehrt worden.
Es sieht ein bisschen unaufgeräumt aus in der Fahrzeughalle des Stuttgarter Ortsverbandes des Technischen Hilfswerks (THW). Zwischen schweren Lkw, Booten und anderen Einsatzfahrzeugen steht jede Menge Material auf dem Boden. Kabel, Pumpen, Scheinwerfer, Schläuche - Jana Schulte hebt entschuldigend die Hände. „Wir hatten gerade unsere jährliche Materialprüfung“, sagt sie. Sämtliche Gerätschaften müssen wochenlang aus den Fahrzeugen geräumt und dann auf Herz und Nieren untersucht werden. Im Einsatzfall muss schließlich alles funktionieren, davon hängen Leben ab.