Ehrung am TCM Classic Film Festival: Michelle Pfeiffer verewigt sich in Hollywood

Michelle Pfeiffer (66) hat einen bedeutenden Meilenstein ihrer beeindruckenden Karriere gefeiert. Die Hollywoodikone wurde am 25. April mit der traditionsreichen Hand- und Fußabdruck-Zeremonie vor dem TCM Chinese Theatre geehrt - eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen, die Hollywood zu vergeben hat.

Die Schauspielerin, die sich mit Filmen wie "Scarface", "Die fabelhaften Baker Boys" und "Batman Returns" in die Herzen des Publikums spielte, drückte ihre Hände und Füße in frischen Zement - und trat damit in die Fußstapfen von Legenden wie Humphrey Bogart und Marilyn Monroe.

"Ein Traum wird wahr"

Pfeiffer zeigte sich überwältigt von der Ehrung und teilte ihre Gefühle anschließend in den sozialen Medien mit ihren Fans. "Ein totaler Traum, der wahr wird. Ich danke @tcmfilmfest & @chinesetheatres und meinem unglaublichen Team in all diesen Jahren dafür, dass diese Ehre zustande gekommen ist", schrieb die dreifach Oscar-nominierte Schauspielerin.

Zu diesem besonderen Anlass erschien die Hollywood-Ikone in einem eleganten schwarzen Anzug von The Row, den sie mit einer elfenbeinfarbenen Seidenbluse und High Heels - ebenfalls von The Row - kombinierte. Ihr blondes Haar trug sie offen. An ihrer Seite war ihr Ehemann David E. Kelley, Produzent der Erfolgsserie "Big Little Lies", der im Anzug ohne Krawatte erschien.

Die US-Schauspielerin wurde außerdem von ihren Kolleginnen und Freundinnen Elle und Dakota Fanning begleitet, mit denen sie in "I am Sam" spielte.

Nervosität vor der Zeremonie

Vor der Zeremonie teilte Pfeiffer ein Selfie aus dem Auto auf ihrem Weg zum Event. "Auf dem Weg zu meiner @tcmfilmfest Hand- & Fuß-Zeremonie. Geehrt (und ein bisschen nervös!), einer der längsten und am meisten verehrten Traditionen in der Hollywood-Geschichte beizutreten", gestand sie ihren Followerinnen und Followern.

Neue Projekte am Horizont

Trotz ihrer langen und erfolgreichen Karriere denkt Michelle Pfeiffer nicht ans Aufhören. Die Schauspielerin dreht derzeit die Familiendrama-Serie "Madison" unter der Regie von "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan. Die Show soll 2025 Premiere feiern und entsteht in Montana, New York und Texas.

Mit ihrer Hand- und Fußabdruck-Zeremonie reiht sich Pfeiffer in die Liste der größten Hollywood-Legenden ein. Das Chinese Theatre, eines der berühmtesten Kinos der Welt, zieht jährlich Millionen von Besucherinnen und Besuchern an, die die in Zement verewigten Abdrücke ihrer Lieblingsstars bewundern.