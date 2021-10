1 Heidi Klum geizt nicht mit ihren Reizen. Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Entertainerin Heidi Klum (48) zeigt sich in Unterwäsche auf Instagram. Auf den freizügigen Fotos trägt sie lediglich ein langärmeliges Top und ein knappes Höschen in Korallenrot.

Unter den vielen Bildern, die sie von sich vor einem Ganzkörperspiegel aufgenommen hat, zeigen vier explizit die Kehrseite der 48-Jährigen. Und die kann sich sehen lassen, wie die bereits mehr als 105.000 Likes beweisen.

Im Halloween-Fieber

Abgesehen davon ist Heidi Klum gerade mit Halloween-Vorbereitungen beschäftigt. Zwar entfällt ihre traditionelle Party auch in diesem Jahr. Wie in einem Videoclip zu sehen ist, arbeitet sie aber an einem Filmchen zum Thema. In kurzen Sequenzen ist zu sehen, wie sie unter der Dusche erschreckt wird und dann etwas in den Mund stopft.

Später hackt sie sich in einer Küchenszene einen Finger ab. "Wir alle werden manchmal ein bisschen verrückt... #HeidiHalloween2021", schreibt sie dazu.