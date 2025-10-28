Ehrliches Geständnis: Sydney Sweeney reagiert auf die Bond-Girl-Gerüchte

Sydney Sweeney gerät bei der Frage nach einer möglichen Bond-Girl-Rolle ins Stocken. Die Schauspielerin hat angeblich prominente Fürsprecher - doch ihre Antwort überrascht. Statt sich zu den Gerüchten zu äußern, verrät sie eine ganz andere Vision.
Die Bond-Girl-Frage bringt Sydney Sweeney (27) aus dem Konzept. Sonst gibt sich die Schauspielerin im Gespräch mit "Variety" souverän und kontrolliert - doch auf die Gerüchte um eine mögliche Rolle als Bond-Girl angesprochen, gerät sie ins Straucheln. "Ich kann nicht", sagt sie zunächst. Sieben Sekunden Pause. "Ich weiß es nicht." Zehn weitere Sekunden Stille, berichtet das Branchenmagazin.