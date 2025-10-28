Ehrliches Geständnis: Sydney Sweeney reagiert auf die Bond-Girl-Gerüchte

Sydney Sweeney gerät bei der Frage nach einer möglichen Bond-Girl-Rolle ins Stocken. Die Schauspielerin hat angeblich prominente Fürsprecher - doch ihre Antwort überrascht. Statt sich zu den Gerüchten zu äußern, verrät sie eine ganz andere Vision.

Die Bond-Girl-Frage bringt Sydney Sweeney (27) aus dem Konzept. Sonst gibt sich die Schauspielerin im Gespräch mit "Variety" souverän und kontrolliert - doch auf die Gerüchte um eine mögliche Rolle als Bond-Girl angesprochen, gerät sie ins Straucheln. "Ich kann nicht", sagt sie zunächst. Sieben Sekunden Pause. "Ich weiß es nicht." Zehn weitere Sekunden Stille, berichtet das Branchenmagazin.

Was dahintersteckt? Angeblich hat Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) ein großes Interesse daran, Sweeney in den 007-Kosmos zu holen. Die US-Schauspielerin kennt den Milliardär persönlich - im Juni war sie Gast bei seiner Hochzeit mit Lauren Sánchez (55). Über Sweeneys neue Lingerie-Linie sind die drei sogar geschäftlich miteinander verbunden. Eine womöglich zukunftsträchtige Mischung aus Hollywood, Glamour und großem Geld.

Ehrliches Geständnis statt Floskeln

Nachdem sie sich gefangen hat, wird Sweeney im "Variety"-Gespräch dann aber doch noch deutlich: "Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht alle Bond-Gerüchte. Aber ich war schon immer ein riesiger Fan des Franchise, und ich bin gespannt und neugierig, was sie damit machen werden." Doch wäre sie überhaupt interessiert? Sweeney selbstsicher: "Kommt auf das Drehbuch an. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß als James Bond."

Das Interview mit dem Magazin fand beim Toronto Film Festival statt, wo Sweeney ihren neuen Film "Christy" präsentiert. In dem Drama spielt sie die Box-Legende Christy Martin - eine Rolle, für die sie sich körperlich komplett verwandelt hat. 30 Pfund Muskelmasse hat sie zugelegt, mindestens eine Gehirnerschütterung kassiert.

Das Bond-Franchise in neuen Händen

Die Spekulationen um eine mögliche Beteiligung am Bond-Franchise kommen zu einem spannenden Zeitpunkt. Amazon hat die Rechte übernommen, und mit Jeff Bezos als angeblichem Fürsprecher könnte sich tatsächlich etwas bewegen. Ob als Bond-Girl oder sogar - wie Sweeney scherzhaft andeutet - als Bond selbst-