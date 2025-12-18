Ehrliches Geständnis: Jason Donovan spricht über Ex Kylie Minogue

Jason Donovan und Kylie Minogue waren das Traumpaar der 80er. Doch die öffentliche Faszination für diese Romanze hat Folgen: Der Sänger und Schauspieler gesteht nun, dass seine Ehefrau Angela unter dem ständigen Vergleich mit seiner berühmten Ex leidet.
Sie waren das australische Traumpaar der 80er-Jahre: Jason Donovan (57) und Kylie Minogue (57) lernten sich einst am Set der Seifenoper "Nachbarn" kennen und lieben. Ihre TV-Hochzeit als Scott und Charlene verfolgten Ende der 80er Millionen Zuschauer weltweit. Doch während die Beziehung rund ein Jahr später zerbrach und längst Geschichte ist, holt sie den Sänger bis heute ein - und belastet sogar seine aktuelle Ehe.