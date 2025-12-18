Ehrliches Geständnis: Jason Donovan spricht über Ex Kylie Minogue

Jason Donovan und Kylie Minogue waren das Traumpaar der 80er. Doch die öffentliche Faszination für diese Romanze hat Folgen: Der Sänger und Schauspieler gesteht nun, dass seine Ehefrau Angela unter dem ständigen Vergleich mit seiner berühmten Ex leidet.

Sie waren das australische Traumpaar der 80er-Jahre: Jason Donovan (57) und Kylie Minogue (57) lernten sich einst am Set der Seifenoper "Nachbarn" kennen und lieben. Ihre TV-Hochzeit als Scott und Charlene verfolgten Ende der 80er Millionen Zuschauer weltweit. Doch während die Beziehung rund ein Jahr später zerbrach und längst Geschichte ist, holt sie den Sänger bis heute ein - und belastet sogar seine aktuelle Ehe.

Im Podcast "Great Company" von Moderator Jamie Laing (37) sprach Donovan nun überraschend offen über seine damalige Beziehung zu Minogue. Auf die Frage, ob er in sie verliebt gewesen sei, antwortete er: "Ich denke schon, ja. Unsere Verbindung und was wir teilten, war auf einem anderen Level, Kumpel. Auf einem anderen Level."

Kylie Minogue "erblühte" vor seinen Augen

Er erinnerte sich auch an die Anfänge ihrer Romanze: "Kylie begann als diese raue Mechanikerin in 'Nachbarn'. So ein burschikoses Mädchen. Und dann ist sie einfach erblüht", schwärmte er. "Es war phänomenal, das mitzuerleben." Anfangs sei eher sie ihm hinterhergelaufen, bevor sich das Blatt aber dann wendete. Drei Jahre dauerte ihre Liebe, von 1986 bis 1989. Mit dem gemeinsamen Hit "Especially for You" stürmten sie 1988 die weltweiten Charts. Doch dann kam die Trennung - und Michael Hutchence (1960-1997), Frontmann von INXS, wurde Minogues nächste große Liebe.

Was Donovan bis heute beschäftigt: Die öffentliche Vereinnahmung seiner Jugendliebe. "Stell dir vor, das passiert vier Jahre deines Lebens", erklärte er im Podcast. "Du lebst Kunst, die das Leben imitiert. Deine Beziehung gehört der Welt, und dann trennt ihr euch - das war hart."

Noch härter sei es allerdings für seine heutige Ehefrau Angela Malloch. Mit ihr ist der Sänger seit 25 Jahren zusammen, seit 2008 verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Jemma (24), Zac (23) und Molly (13). Auf die Frage, wie seine Frau damit umgehe, die bis heute immer wieder mit dem früheren Liebesleben ihres Mannes konfrontiert werde, wurde Donovan nachdenklich. "Ich glaube, anfangs war es ziemlich schwer. Ich hoffe, es macht ihr nichts aus, dass ich das sage", gestand er. Doch nach 25 gemeinsamen Jahren spreche das Ergebnis für sich: "Sie ist meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens."

Angela rettete ihn aus der Sucht

Bereits 2021 hatte Donovan öffentlich gemacht, wie viel er seiner Frau verdankt. Sie habe ihn aus seiner Kokainsucht gerettet. Im Podcast sprach er nun auch über diese dunkle Zeit: An manchen Wochenenden habe sein Drogenkonsum am Donnerstag begonnen und erst am darauffolgenden Dienstag geendet. Die Wende kam mit Angela und der Geburt ihrer ersten Tochter Jemma. "Ich erkannte, dass ich jetzt aussteigen konnte", erinnerte sich Donovan.