1 Drei zehnjährige Kinder 2000 Euro gefunden – das Geld brachten sie zur Polizei (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onemorepicture/IMAGO/onemorepicture / Thorsten Wagner

Was für ein Fund! Drei Zehnjährige haben eine Tasche mit viel Bargeld entdeckt.











2000 Euro sind schon beinahe ein Schatz. Jedenfalls ist es eine Menge Geld. Drei zehnjährige Kinder haben so eine Summe in der Stadt Goslar gefunden. Das Geld lag in einer Tasche einfach in einer kleineren Straße in der Nähe von einem Kunstwerk.