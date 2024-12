Ehrlich Brothers in Stuttgart: Magisches Schneetreiben und Zaubertricks zum Mitmachen

12 Die Ehrlich Brothers auf der Bühne der Stuttgarter Schleyerhalle. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Ehrlich Brothers füllen mit ihrer bombastischen Show fünfmal hintereinander die Schleyerhalle. Zwischen den großen Illusionen haben die viel kleineren ihren ganz besonderen Charme.











Jedem Zauber wohnt ein Anfang inne, könnte man ein Zitat von Hermann Hesse umdrehen, wenn die Sprache auf die Ehrlich Brothers kommt. Ein schwer erkämpfter Anfang, der am Ende den Zauber ganz leicht erscheinen lassen soll, denn hinter den Illusionen der Brüder steckt richtig harte Arbeit. Fünf Jahre lang sollen Andreas und Chris Ehrlich, die ehrlich gesagt Reinelt heißen, an der Nummer gebastelt haben, in der sie auch über die Bühne der Schleyerhalle fliegen und sich in überdeutlich große Schmetterlinge verwandeln, die eine Runde über den Köpfen der Zuschauer drehen.