Ehrgeiziges Projekt in Leonberg: Wie baue ich eine zerrissene Stadt zusammen?

Ehrgeiziges Projekt in Leonberg

Viel Platz für das neue Postareal im Schatten der Leonberger Altstadt.

Was hat Leonberg mit Sao Paulo oder Shanghai zu tun? In den Metropolen Südamerikas und Südostasiens hat jenes Architekturbüro Dependancen, das jetzt auch in Leonberg aktiv wird. Das international aufgestellte Unternehmen Schlaich, Bergermann und Partner (sbp) wird die Planung jener Brücke übernehmen, die das Postareal mit dem Marktplatz verbinden wird.