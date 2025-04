Ehrenvolle Veranstaltung in Los Angeles: Nächster Termin: Prinz Harry trifft erneut Hollywoodstar John Travolta

1 Prinz Harry trifft bei einer Veranstaltung erneut auf John Travolta. Foto: imago images/NurPhoto/WIktor Szymanowicz

Prinz Harry wird Ende April bei einer hochkarätigen Veranstaltung in Los Angeles erwartet. Bei der Preisverleihung "Living Legends of Aviation" trifft der Herzog von Sussex auf echte Hollywood-Größen wie John Travolta und Morgan Freeman.











Prinz Harry (40) wird in den kommenden Tagen wieder im Rampenlicht stehen. Der Herzog von Sussex wird am 25. April an der 22. jährlichen Zeremonie der "Living Legends of Aviation" im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles teilnehmen. Bei der glamourösen Veranstaltung wird der Royal auf Hollywood-Größen wie John Travolta (71) und Morgan Freeman (87) treffen, wie aus einem Bericht des "People"-Magazins hervorgeht.