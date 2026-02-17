Ehrenpräsident des FC Bayern: Hoeneß rechnet mit Politik ab und nennt größten Alptraum

Nicht mal Deutschland zu verlassen, schließt Uli Hoeneß aus. Die AfD, aber auch die Ex-Regierung stehen im Mittelpunkt seiner Kritik. Viel Lob gibt es für den aktuellen Bundeskanzler.
München - Uli Hoeneß hat in einer politischen Abrechnung mehr Arbeit in Deutschland gefordert und seinen größten Alptraum benannt. Im zweiten Teil eines "Bild"-Interviews deutete der 74 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern München sogar unter bestimmten Umständen einen möglichen Wegzug aus Deutschland an. Auf die Frage, ob es für ihn der größte Alptraum wäre, in einem Land zu leben, in dem die AfD regiere, antwortete Hoeneß: "Ja. Wir haben seit fast 50 Jahren eine Wohnung in der Schweiz - das wäre für unsere Familie gegebenenfalls eine Alternative."