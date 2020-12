Bei Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer – A81 zeitweise voll gesperrt

Die Autobahn 81 war am Samstag vorübergehend in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Grund dafür: ein Unfall bei Mundelsheim, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war.