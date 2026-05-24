Ehrenbürger in Kornwestheim: Nach NS-Gutachten – Warum gibt es keinen Nachlass von Ernst Sigle?

Der Umgang mit den Nachfahren der Sigle-Familie und der Verbleib von Ernst Sigles Erbe werfen in der Infoveranstaltung der Stadt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) Fragen auf.
Ein Gutachten, das die Stadt Kornwestheim über Ernst Sigle in Auftrag gegeben hat, zeigt dessen aktive Rolle im Unternehmen Salamander während der Zeit des Nationalsozialismus auf. Bisher war dieses Kapitel im Wirken des Kornwestheimer Ehrenbürgers nie näher betrachtet worden. Bei ihrer Recherche stellte die Gutachterin Anne Sudrow unter anderem fest, dass es offenbar keinen Nachlass von Ernst Sigle gibt.