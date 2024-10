Ehrenamtspreis unserer Zeitung: Wer wird Stuttgarter des Jahres 2024?

1 Gesucht: Menschen in Stuttgart, die Herz zeigen Foto: Zeichnung Wolfgang Horsch

Die Suche nach Kandidaten für den Ehrenamtspreis Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres 2024 unserer Zeitung läuft. Noch bis zum 20. Oktober können Vorschläge eingereicht werden.











Menschen, die sich freiwillig in der Stadtgesellschaft engagieren, sei es im Sozialen, im Sport, im Umweltschutz oder sonst wo im Ehrenamt, werden oft die stillen Helden genannt, die zwar Vorbildliches leisten, jedoch häufig in zweiter oder dritter Reihe stehen. Unsere Redaktion will dieses Engagement gerne ins Licht rücken. Wir tun dies mit dem Ehrenamtspreis Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres, der gemeinsam von der Stuttgarter Zeitung, den Stuttgarter Nachrichten und der Volksbank Stuttgart ausgelobt wird und mit insgesamt 12 000 Euro dotiert ist.