Ehrenamtspreis: Geschichten, die uns bewegen – weil diese Menschen in Stuttgart etwas bewirken

Mit dem Ehrenamtspreis drücken die Stuttgarter Zeitungen und die Volksbank Stuttgart Wertschätzung für Menschen aus, die sich beispielhaft engagieren. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Eine Fülle von Sprachbildern beschreibt, was Ehrenamt ist: „Motor der Demokratie“, „Atem“, „Rückgrat“, „Kitt“ oder „Säule“ der Gesellschaft: Jedes dieser Bilder trifft zu. Und doch sind diese Bilder immer auch unvollständig. Denn „das Ehrenamt“ ist keine statische Sache, sondern eine Haltung, die sich in einer enormen Vielfalt von Formen und Aktivitäten äußert. Was mit dem althergebrachten Begriff „Ehrenamt“ bezeichnet wird, setzt sich zusammen aus Tausenden von einzelnen Geschichten. Allein in Stuttgart sind rund 200.000 Menschen in der einen oder anderen Form ehrenamtlich engagiert, also jeder dritte Bürger, jede dritte Bürgerin dieser Stadt. Und alle diese Geschichten zusammen lassen das entstehen, was man eine aktive Stadtgesellschaft nennt.