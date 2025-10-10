Ehrenamtspreis: Der Schülerpreis bringt einen Motivationsschub

Das Projekt Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage am Friedrich-Eugens-Gymnasium wurde nach der Auszeichnung mit dem Schülerpreis medial erweitert.
Sie sind die Pioniere beim Jury-Schülerpreis im Rahmen der Auszeichnung Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres. Die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Eugen-Gymnasiums (FEG) erhielten im März die Auszeichnung für ihr Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Seit 2013 engagieren sich die Gymnasiasten für Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Religionen und gegen Antisemitismus auf vielfältige Art. Nicht nur, dass das Projekt, in dem die Jugendlichen in ihrer Freizeit mitarbeiten, stolze zwölf Jahre, diverse Schülergenerationen und sogar die Schulschließung während der Corona-Epidemie überdauert hat, es hat jetzt sogar noch einen Ableger bekommen. Den FEG-Gossip. Das ist eine filmische Schülerzeitung, die jeden Freitag in den Pausen auf einer Großleinwand in der Lese-Ecke präsentiert wird.