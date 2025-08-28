Ehrenamtskarte für Ludwigsburg: Warum gibt’s Ermäßigung eigentlich nur für Studenten und Senioren?

Die Ehrenamtskarte gewährt ihren Inhabern Nachlass auf unterschiedliche Veranstaltungen. Die CDU möchte das Konzept jetzt auch im Landkreis umsetzen.
Was haben Rentner, Studierende und engagierte Ehrenamtler gemeinsam? Sie alle bekommen ab und zu ermäßigten Eintritt zu Veranstaltungen und bestimmten Einrichtungen. Ganz genau, auch Ehrenamtliche – zumindest dort, wo es eine sogenannte Ehrenamtskarte gibt. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es sie bislang nicht. Die CDU im Kreistag möchte das ändern und hat die Einführung der Ehrenamtskarte beantragt. Nur kurze Zeit, nachdem im Landkreis ein umfangreiches Sparpaket auf den Weg gebracht wurde, das auch mehrere Vereine direkt oder indirekt treffen wird.