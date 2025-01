Ehrenamtlicher Heimatforscher: Geschätzt wie gefürchtet – Schorndorfer bekommt Preis für mutige Exkursionen

Rems-Murr-Klinikum Winnenden Neue HNO-Klinik will Versorgungslücke schließen

Während andere Kliniken schließen, setzt Winnenden auf neue Expertise: Eine neue HNO-Fachabteilung am Rems-Murr-Klinikum verspricht Spitzenmedizin und kürzere Wartezeiten. Was macht sie so besonders?