Ehrenamt in Stuttgart: Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ihr seid schon lange auf der Suche nach einem coolen Ehrenamt in Stuttgart? Wir haben da ein paar Ideen – auch für Schüchterne und Menschen, die kein Commitment eingehen wollen.

Viele kennen den Wunsch, neben Studium oder Beruf noch etwas Sinnvolles zu tun. Klar, Geld verdienen und seine Ausbildung zu absolvieren hat durchaus seine Daseins-Berechtigung. Und trotzdem sehnen sich manche nach einer Beschäftigung, die einen Ausgleich dazu schafft und das Gefühl vermittelt, einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten.

Das Schöne: Hier in Stuttgart sind die Möglichkeiten nicht nur da, sondern auch vielfältig. Wer mag, kann sich im sozialen Bereich oder in der Nachbarschaftshilfe engagieren, die Kulturszene bereichern oder im Umwelt- und Tierschutz arbeiten. Und wer sich gerade noch kein Ehrenamt vorstellen kann, hat das richtige vielleicht nur noch nicht gefunden. Deswegen helfen wir an dieser Stelle gerne weiter …

Im Garten arbeiten oder Stadtführerin werden

Kulturinsel Stuttgart

Die Kulturinsel hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt ein kleines bisschen bunter zu machen. Es gibt ein Künstlercafé, einen Garten mitten in der Stadt, an dem man sich beteiligen darf, einen großen Biergarten für Familien und den Willkommensraum für Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte. Weil sich so ein großes Projekt nicht von alleine trägt, ist ehrenamtliche Hilfe ein Muss.

Möchte man sich einbringen, darf man unter anderem bei Veranstaltungen helfen, im Garten mitarbeiten oder Besucher:innen betreuen. Ein großer Pluspunkt für alle, die nicht so auf Commitment stehen: Keiner muss sich regelmäßig verpflichten, auch sporadische Hilfe ist gern gesehen.

Greeter Stuttgart

Das kennt doch (fast) jeder: Da ist man in einer fremden Stadt zu Besuch und will am liebsten alles sehen – und bitte nicht nur die ersten fünf Sightseeing-Vorschläge auf Google. Ein absoluter Gamechanger ist es deshalb, wenn man in solchen Fällen einen Local kennt, der oder die sich die Mühe macht, einen herumzuführen und Tipps zu geben. Deswegen gibt es mittlerweile auch die sogenannten „Greeter“: Das sind ehrenamtliche Stadtführer:innen, die Gäste in Stuttgart willkommen heißen und ihnen kostenlos eine persönliche Tour durch die City geben.

Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich einfach an die „Stuttgart Greeter“-Gruppe wenden und Menschen aus aller Welt seine Lieblingsspots zeigen. Vorteil: Wenn die nicht nur auf der Königstraße und am Hauptbahnhof unterwegs sind, entdeckt der Rest der Welt endlich auch mal, wie schön der Kessel sein kann!

Plaudern gegen Einsamkeit und Pflegestelle für Katzen

Katzenhilfe Stuttgart

Wer sich aktuell besonders über Unterstützung freut, ist die Katzenhilfe Stuttgart. Hier kümmert man sich um heimatlose Katzen, kranke und verletzte Tiere werden aufgenommen und bei Bedarf auch weitervermittelt. Außerdem wird kastriert, gefüttert und gepflegt – alles fürs Katzenwohl eben!

Im Augenblick sucht die Organisation zum Beispiel Fahrer:innen, die Fahrten zum Tierheim oder zur Pflegestelle übernehmen, generell Menschen, die bereit sind, Pflegestelle zu werden oder Handwerker:innen, die bei Reparaturen und Co. helfen. Weil die Katzenhilfe auch Futterstellen für dauerhaft wild-lebende Katzen betreut, werden auch hier Menschen zur Unterstützung benötigt.

Plaudertelefon Stuttgart

Einfach mal wieder mit jemandem sprechen können – was für viele Menschen selbstverständlich erscheint, ist für andere ein echter Luxus. Weil gerade ältere Menschen oft mit Einsamkeit zu kämpfen haben, gibt es das Plaudertelefon. Einmal pro Woche telefoniert man hier mit seinem Plauder-Partner oder seiner Plauder-Partnerin, spricht über Gott und die Welt, den Alltag, die Nachrichten, das Wetter oder was einem eben sonst noch so einfällt.

Technik-Hilfe und Ehrenamt für Schüchterne

Engagiert für Ältere

Besuchsdienste, Nachbarschaftshilfen, Begleitservice – die Möglichkeiten, älteren Menschen im Alltag unter die Arme zu greifen sind vielfältig. Eine ganze Reihe davon findet man auf der Webseite „Engagiert für Ältere“. Die Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, über ehrenamtliche Tätigkeiten rund um Senior:innen zu informieren. Dabei kommt man auch auf ganz neue Ideen: Wie wär’s zum Beispiel damit, ältere Menschen mit digitalem Know-how rund um Smartphone, PC und Tablet weiterzuhelfen?

Oder man engagiert sich als Kultur-Begleitung und geht gemeinsam in Ausstellungen, Theater und Co.. Eine ganz besondere Aufgabe ist auch der Besuch in ambulanten Pflege-WGs: Hier wird nicht nur mal gemeinsam eingekauft oder bei der Gartenarbeit geholfen, sondern zum Beispiel auch zusammen gekocht, gespielt oder gefeiert.

Tierheim Vaihingen

Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, manchmal auch Meerschweinchen oder Degus: Im Tierheim in Vaihingen finden sie alle ein Zuhause – in der Hoffnung natürlich, dass es erstmal nur auf Zeit ist und sie schlussendlich weitervermittelt werden können. Solange das aber noch nicht passiert, braucht es Menschen, die sich um die Tiere kümmern, sie füttern, die Käfige säubern und auch mal Gassi gehen. Wer also immer schon mal im Tierheim aushelfen wollte, kann sich gerne für die regelmäßigen Morgen- und Abenddienste melden. Gerade morgens, für die Schicht von 8-10 Uhr, werden aktuell dringend Leute gesucht.

Forum der Kulturen

Das interkulturelle Theaterfestival „Made in Germany“ oder das „Sommerfestival der Kulturen“ ist vielen Stuttgarter:innen ein Begriff. Dahinter steckt das Forum der Kulturen, eine Organisation, die sich besonders für kulturelle Vielfalt einsetzt, und die helfende Hände stets gebrauchen kann. Egal, ob man also mal den oder die Barkeeper*in spielen oder via Social Media unterstützen möchte – hier ist man herzlich willkommen.

Übrigens: Nicht jeder, der ehrenamtlich tätig ist, muss zwingend unter Leute: Im Forum der Kulturen gibt es auch im Büro immer was zu tun. Dann werden Kommunikationsmaßnahmen geplant, es wird recherchiert oder auch mal Schriftkram erledigt.

