Ehrenamt in Stuttgart: Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ihr seid schon lange auf der Suche nach einem coolen Ehrenamt in Stuttgart? Wir haben da ein paar Ideen – auch für Schüchterne und Menschen, die kein Commitment eingehen wollen.
Viele kennen den Wunsch, neben Studium oder Beruf noch etwas Sinnvolles zu tun. Klar, Geld verdienen und seine Ausbildung zu absolvieren hat durchaus seine Daseins-Berechtigung. Und trotzdem sehnen sich manche nach einer Beschäftigung, die einen Ausgleich dazu schafft und das Gefühl vermittelt, einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten.