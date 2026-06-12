Ehrenamt in Heimsheim: Was wird aus dem Heimsheimer Wahrzeichen?

Vor 70 Jahren gründete sich in Heimsheim eine Initiative, um den Schleglerkasten zu retten. Die Geschichte ist geprägt von Bürgerengagement – doch seit 2018 ist das Gebäude dicht.

400 Jahre wurde er hauptsächlich als Getreidespeicher genutzt, der markante Wohn- und Wehrturm aus dem Spätmittelalter. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg, bei dem Heimsheim durch einen Bombenhagel im April 1945 schwer getroffen wurde, diente der Fruchtkasten als Notunterkunft für Obdachlose und für Gottesdienste. Durch die massiven Zerstörungen fehlten dann Räume, was auch die Vereine zu spüren bekamen. Man traf sich in Gastwirtschaften wie dem Waldhorn, doch der Wunsch nach eigenen Räumen wuchs, ebenso die Idee, den „Kasten“, wie er genannt wird, für die Bürgerschaft wieder nutzbar zu machen. So schildert Jürgen Gerhold die Anfänge des Vereins Kuratorium Schleglerschloss Heimsheim als eine Bürgerinitiative.

Die Heimsheimer Vereine, etwa der Musikverein, der Liederkranz, die Freiwillige Feuerwehr und viele andere, fanden sich unter dem Dach des Kuratoriums zusammen mit dem Ziel, den Schleglerkasten zu renovieren, um einen Versammlungs- und Veranstaltungsort daraus zu machen. „Die Vereine standen von Anfang an dahinter, es herrschte eine richtige Aufbruchstimmung“,sagt Jürgen Gerhold über die Gründung des Kuratoriums vor 70 Jahren, im Mai 1956.

Die Sanierung des Kastens in Heimsheim dauerte zehn Jahre

Treibende Kraft war damals Gottfried Haase, Lehrer an der örtlichen Ludwig-Uhland-Schule mit heimatgeschichtlichem Interesse, der später auch Landtagsabgeordneter war, erzählt Jürgen Gerhold. Haase war bis 1996 Vorsitzender des Kuratoriums, seine Nachfolgerin wurde Ursula Duppel-Breth. Von ihr übernahm Jürgen Gerhold das Amt im Jahr 2017.

Das Grävenitz’sche Schloss in Heimsheim dient als Sitz der Stadtverwaltung – auch hier mangelt es an Brandschutz, wie im Schleglerkasten. Foto: Simon Granville

Die Vereinsmitglieder machten sich daran, das Gebäude mit mehreren Stockwerken nach und nach auszubauen. Trotz der vielen ehrenamtlichen Arbeit und der Unterstützung durch die Stadt wurde aber klar, dass der Schleglerkasten grundlegend saniert werden muss. Das geschah ab 1985 über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das Land als Eigentümer übernahm die Sanierung von Statik und Mauerwerk, die Stadt Heimsheim als Mieterin den Innenausbau, die Vereine finanzierten unter anderem den Einbau einer Großküche. Das Landesdenkmal war immer mit im Boot, sagt Jürgen Gerhold. Der 65-jährige IT-Manager und Stadtrat ist seit 30 Jahren im Kuratorium engagiert.

Preis vom Land als „vorbildliche kommunale Bürgeraktion“

Über die lange Zeit haben das Kuratorium und seine Mitgliedsvereine mehr als eine halbe Million Euro in das denkmalgeschützte Gebäude investiert, erzählt der Vorsitzende. Dazu kommen die ehrenamtliche Arbeit sowie Material- und Sachspenden von Handwerkern und Firmen. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz wurde das Kuratorium 1981 vom Land als „vorbildliche kommunale Bürgeraktion“ ausgezeichnet.

Doch 2018 endete die Geschichte des Schleglerkastens als Heimat der Heimsheimer Vereine und als Ort für Veranstaltungen. Weil es am Brandschutz mangelt und ein zweiter Rettungsweg fehlt, musste das Gebäude geschlossen werden. Seither dämmert das Wahrzeichen der Schleglerstadt vor sich hin. Daran änderte auch der Kauf des Kastens durch die Stadt im Jahr 2020 oder die gelegentliche Nutzung des Erdgeschosses mit Küche und Toilette für Feste des TSV Heimsheim auf dem Schlosshof wenig.

Zwar gibt es einen millionenschweren Sanierungsplan, doch es wurde deutlich, dass es nicht nur bei dem Mittelalterbauwerk, sondern auch beim benachbarten Graevenitz’schem Schloss aus dem 18. Jahrhundert am Brandschutz mangelt. Die Folge ist, dass sich zurzeit im prächtigen Barocksaal im ersten Stock des Rathauses, ebenso wie im Kasten, höchstens zwölf Personen aufhalten dürfen.

Während Verwaltung und Gemeinderat über Lösungen in Sachen Brandschutz beraten, ist das Kuratorium dabei, sich weiterzuentwickeln. Hat es jahrzehntelang die Verwaltung und Organisation der Räume im Kasten für die Vereine gemanagt, will es zusammen mit dem Heimatgeschichtlichen Freundeskreis die Geschichte der Stadt stärker in den Fokus rücken. Schloss- und Stadtführungen, auch in Kooperation mit der Volkshochschule, gibt es bereits. Zum 70-jährigen Bestehen sind Vorträge geplant sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt bei einem Ehrenamtstag, den sie im Sommer erstmals ausrichten will.