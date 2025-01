Ehrenamt im Kreis Böblingen lebt vor, wie Gesellschaft geht: Gutmachen statt schlechtreden

1 Wenn 2025 ein besseres Jahr werden soll, braucht es mehr Gemeinsinn und weniger Egoismus und Schwarzmalerei. Foto: Archiv/ Simone Ruchay

Wie das Jahr 2025 wird, haben wir auch selbst in der Hand – deshalb fordert unser Redakteur Eddie Langner, sich dafür ein Beispiel am Ehrenamt zu nehmen.











Das neue Jahr ist da – und es beginnt scheinbar so, wie das alte aufgehört hat: Der Schock nach der Todesfahrt vom Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember ist noch nicht abgeklungen, da überschatten bereits zwei ähnlich anmutende Vorfälle den Jahreswechsel in den USA. Ebenso wie in Sachsen-Anhalt wurden auch in New Orleans und Las Vegas Fahrzeuge als Waffen eingesetzt.