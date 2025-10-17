Ein Stuttgarter hilft Kindern in Tansania und Kenia. Seine Firma Kipepeo Clothing ermöglicht Bildung und Zukunftsperspektiven – eine Geschichte voller Herz und Engagement.
Martin Kluck ist ein Mensch, den jeder gerne in seinem Freundeskreis hätte. Er ist sympathisch, hilfsbereit, bringt eine Menge Empathie mit, und man kann sich auf ihn zu 100 Prozent verlassen. Das kann nicht nur sein nahes Umfeld bestätigen, sondern auch viele Menschen in Tansania und Kenia. Seit 2008 hat der Stuttgarter Tausenden Kindern geholfen, eine bessere Schulbildung und Lebensperspektive zu bekommen – mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Firma Kipepeo Clothing.