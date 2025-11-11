Ehrenamt am Verwaltungsgericht: Umstrittener Böblinger AfD-Richterkandidat nicht gewählt

26 von 52 aus dem Kreis Böblingen vorgeschlagene Laienrichterkandidaten am Verwaltungsgericht wurden gewählt. Nicht geschafft hat es der umstrittene AfD-Kreisrat Thomas Hartung.
26 von vorgeschlagenen 52 Kandidaten aus dem Kreis Böblingen haben es geschafft, drei von ihnen stammen von der Kreis-AfD: Sie treten ihr Amt als ehrenamtlicher Richter oder ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht Stuttgart an. Der zuständige Richterwahlausschuss in Stuttgart hatte am 23. Oktober über die Kandidaten aus den zum Regierungsbezirk Stuttgart gehörenden Land- und Stadtkreisen abgestimmt.